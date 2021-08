PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er août - Jeux Olympiques (F)

Mon pronostic : les États-Unis battent la France entre 6 et 10 pts d'écart (4.30) !

L'équipe de France féminine de basket conserve un espoir de qualification pour les quarts de finale de ces jeux olympiques grâce à sa belle victoire contre le Nigéria vendredi. Mais les Bleues n'ont pas leur destin entre leurs mains. Déjà, elles doivent réaliser l'exploit de battre les États-Unis, premières du groupe B et toujours invaincues, et espérer un faux pas du Japon contre le Nigéria... Autant dire que la tâche s'annonce très compliquée. Les Françaises ont raté le coche dès leur entrée en lice face aux Japonaises et c'est sûrement ce qui va leur coûter la qualification ! Les filles vont tout donner pour ne rien regretter contre des Américaines déjà qualifiées mais je ne pense pas que cela suffise. Je vous propose de parier sur la victoire des États-Unis contre l'équipe de France entre 6 et 10 points d'écart pour quadrupler votre mise (4.30) !

Pariez sur France - États-Unis ici !