PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er juin NBA – Playoffs

Mon pronostic : victoire de Denver face à Portland (1.78)

Beau match à suivre pour cette 5e confrontation entre Denver et Portland. Les Blazers qui ont égalisé lors de la dernière rencontre pour revenir à deux victoires partout. Il est compliqué de donner un pronostic sur ce duel qui est un des plus serrés de ces playoffs. Je vois d’ailleurs les deux franchises se départager sur un match 7. Michael Porter-Jr est passé complétement à côté de sa rencontre lors de la défaite de Denver pour la quatrième manche. Il doit donc faire beaucoup mieux. Pour les Blazers, Nurkic et Mc Collum vont devoir être énormes pour essayer de contenir Jokic et espérer glaner un succès. Cependant je pense que les Nuggets vont s’imposer chez eux et prendre l’avantage dans ce playoff. Je vois Damian Lilliard finir meilleur marqueur de la rencontre. Le joueur de Portland est coté à 2.10 !

Mon MyMatch :

Porter Jr marque au moins 20 pts + Jokic marque au moins 25 pts + Lilliard marque au moins 30 pts + Mc Collum marque au moins 20 pts (4.50)