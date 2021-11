PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er novembre – NBA

Mon pronostic : Boston bat Chicago (1.76)

Qu’il est compliqué ce début de saison pour les Celtics. Ils ont bien du mal à gérer le départ de Kemba Walker parti à New York. Boston, après six matches joués, est 12e de la Conférence Est avec un bilan de deux victoires et quatre défaites dont deux dans son antre du TD Garden. A contrario, les Bulls sont excellents en déplacement avec deux succès en autant de matches. Pas étonnant que les Bulls réalisent une excellente entame de saison régulière avec un seul revers pour le moment. Cependant je vois le deuxième arriver cette nuit chez les Celtics qui doivent absolument gagner sinon ce serait gravissime. Il leur faut absolument stopper l’hémorragie. Un pari coté à 1.76 !

Mon MyMatch :

DeRozan marque au moins 20 pts + Brown marque au moins 20 pts + Tatum marque au moins 25 pts (3.35)

