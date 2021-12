PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 décembre – NBA

Mon pronostic : Chicago gagne à New York (1.74) !

C’est le match le plus équilibré de la nuit NBA. Les Knicks, après une dernière saison très réussie, sont moins bien avec une 10e place au classement en vingt-et-une rencontres disputées pour un bilan moyen de onze victoires et dix défaites dont une lors du dernier match à Brooklyn de seulement deux points. Les Bulls sont en très grande forme et sont 4e de cette Conférence Est pour le moment avec le même ratio que les Bucks et les Wizards (quatorze succès et huit revers). Ils viennent de l’emporter chez eux face aux Hornets. Les statistiques à l’extérieur sont en plus très bonnes pour Chicago qui est la 2e meilleure franchise en déplacement à l’Est. Je pense que les Bulls vont s’imposer à New York cette nuit pour une cote de 1.74 !

Mon MyMatch :

Lavine marque au moins 20 pts + De Rozan marque au moins 20 pts + Fournier marque au moins 20 pts (6.75)

