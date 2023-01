PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 janvier – NBA

Mon pronostic : Zion Williamson et C.J. McCollum (New Orleans) marquent au moins 20 points contre Philadelphie (1.92 via MYMATCH)

C’est une belle affiche entre deux franchises très ambitieuses cette saison. Philadelphie est en grande forme depuis un mois, ayant remporté neuf de ses onze derniers matches. Les Sixers risquent toutefois de devoir faire sans Joel Embiid cette nuit. Ce qui serait un vrai coup dur tant le pivot de 28 ans est éblouissant. En face, New Orleans a vu sa belle série de cinq succès d’affilée prendre fin sur le parquet de Memphis. Ce qui n’enlève rien aux excellentes performances des Pelicans, actuellement 2e de la conférence Ouest. Willie Green peut s’appuyer sur un effectif complet et notamment sur l'excellent duo Williamson-McCollum. Sans me prononcer sur le vainqueur, je vois bien chacun de ces deux joueurs marquer au moins 20 points au Wells Fargo Center. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise.

Mon Combo Jackpot :

Cleveland bat Chicago

Indiana bat Toronto

Golden State bat Atlanta

Portland bat Detroit

Les Clippers battent Miami et au moins 20 points marqués par Paul Georges et Kawhi Leonard

C.J. McCollum (New Orleans) marque au moins 20 points contre Philadelphie

DeAndre Ayton (Phoenix) marque au moins 20 points contre New York

Au moins 20 points marqués par LaMelo Ball et au moins 3 passes décisives pour Mason Plumlee (Charlotte) contre les Lakers

Cote totale : 124.44