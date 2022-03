PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 mars – NBA

Mon pronostic : Milwaukee bat Miami et plus de 24,5 points marqués par Giannis Antetokounmpo (1.92)

C’est la grosse affiche de la nuit ! Si Milwaukee alterne le bon et le moins bon ces derniers jours, les Bucks chercheront à faire passer un message à leur adversaire du soir en vue des Playoffs qui approchent. Auteur d’un succès probant face à Charlotte, le champion en titre prouve qu’il est un candidat plus que sérieux à sa propre succession. Surtout que lorsque Khris Middleton, Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo jouent ensemble, les défaites se font très rares ! De bonne augure pour cette rencontre face à Miami, pourtant en pleine forme actuellement. Le Heat a remporté neuf de ses dix derniers matches et ne cesse d’impressionner. Toutefois, l’actuel leader de la conférence Est, devra faire sans Kyle Lowry cette nuit. Une absence qui risque de peser pour une telle affiche. Je vous propose donc de miser sur un succès de Milwaukee avec plus de 24,5 points inscrits par Giannis Antetokounmpo. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.92).

