PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 novembre - NBA

Mon pronostic : Utah bat Sacramento (1.22) !

Le Jazz confirme son statut de valeur sûre en saison régulière de NBA ! La franchise de Salt Lake City a remporté cinq de ses six matches et occupe la tête de la Conférence Ouest. La nuit prochaine, Utah reçoit Sacramento qui possède un bilan à l'équilibre (3 victoires, 3 défaites) et reste sur une défaite à Dallas. Le Jazz est porté par un Rudy Gobert fantastique : 16,3 points, 15,5 rebonds et 2,3 contres de moyenne, bilan qui lui a permis d'être élu joueur de la semaine. Je vous conseille donc de miser sur un succès de Utah et de tenter le MyMatch suivant : victoire du Jazz, Mitchell, et Fox marquent au moins 20pts, Gobert prend au moins 15 rebonds pour une cote de 3.60 !

