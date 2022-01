PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 janvier – NBA

Mon pronostic : New York bat la Nouvelle–Orléans et plus de 210 points dans la rencontre (2.80)

Il faut réagir pour les Knicks ! Après deux défaites au madison Square Garden, la franchise new yorkaise se doit d’inverser la tendance. Elle s’est inclinée face à Minnesota et Charlotte. La saison est très moyenne pour les coéquipiers d’Evan Fournier avec un bilan de vingt-deux victoires et de vingt-trois défaites. New York est seulement 11e de la conférence Est. La Nouvelle-Orléans est en difficulté dans la conférence Ouest avec une 13e place pour seize succès et vingt-huit revers dont deux lors des deux dernières rencontres à l’extérieur à Boston et à Brooklyn. Catastrophiques en déplacement, je vois les Pelicans perdre cette rencontre à New York. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de miser sur cette victoire avec plus de 210 points dans le match (2.80) !

Mon MyMatch :

New York + Ingram marque au moins 25 pts + Barrett marque au moins 30 points (6.00)

