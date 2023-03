PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 21 mars - NBA

Mon pronostic : Boston gagne à Sacramento par au moins 10pts (2.70)

Le money time a démarré et la fraîcheur physique va commencer à compter ! Les backs to back sont plus difficiles à digérer pour les organismes et les Kings, battus hier soir à Utah, pourraient bien le payer la nuit prochaine face à Boston qui a bénéficié de deux jours de repos depuis son dernier match. Les Celtics, impresionnants à l'extérieur, vont tout faire pour prendre l'avantage rapidement et je les vois bien gagner assez largement. Je mise donc sur un succès avec au moins dix points d'avance (2.70) !

