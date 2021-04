PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 22 avril NBA

Mon pronostic : victoire des Lakers sur le parquet de Dallas (2.10)

Je vous propose de tenter un coup pour cette nuit NBA. Dallas va moins bien en ce moment avec six défaites sur les neuf derniers matches. Même la victoire la nuit dernière face à Détroit n’est pas rassurante. Les Mavericks ont tout de même encaissé 117 points lors de cette rencontre. C’est énorme face à une équipe qui est dernière de sa conférence. Les Lakers, eux, arrivent une nouvelle fois sans Lebron James, toujours blessé mais peuvent compter sur le retour d’Anthony Davis qui l’a lui-même annoncé. Très bonne nouvelle donc pour le joueur et sa franchise. Davis devrait disputer au moins quelques minutes en sortie de banc et va faire du bien. C’est pourquoi je vous conseille de parier sur la victoire des Lakers (2.10). Si vous aimez prendre des risques, je vous suggère de miser sur ce succès avec plus de 214 points dans la rencontre. Un pari énorme coté à 3.50 !

Pariez sur Dallas – LA Lakers ici !