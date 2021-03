PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 22 mars NBA

Mon pronostic : victoire de Boston sur le parquet de Memphis (1.94)

Match très compliqué à pronostiquer entre ces deux franchises. Les Celtics sont 6e à l’Est et leur saison est très décevante. On les attendait en haut du classement, luttant pour le titre de la conférence. Le coaching de Brad Stevens est remis en cause. Sa place sur le banc est menacée si les résultats ne changent pas. Les Grizzlies, eux, ne sont que 10e à l’Ouest, dernière place de barragiste pour la qualification pour les play-offs mais l’équipe me fait une bonne impression. Elle est jeune, pétillante mais forcément les joueurs manquent d’expérience. Cela se traduit par des creux dans la saison. C’est pourquoi je pense que Boston pourrait en profiter pour s’imposer et tenter de relancer une bonne dynamique. Jayson Tatum devrait, une nouvelle fois, réaliser un gros match. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur la victoire des Celtics (1.94) avec, pourquoi pas, plus de 221 points dans la rencontre. Un beau pari coté à 3.30 !

Pariez sur Memphis - Boston ici !