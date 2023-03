PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 22 mars – NBA

Mon pronostic : Miami bat New York (1.82)

Match compliqué à pronostiquer cette nuit entre Miami et New York. Les Knicks restent sur une défaite face à Minnesota il y a deux jours (140-134). Actuellement 5e de la Conférence Est, les New Yorkais ont quatre victoires de retard sur Cleveland et trois d’avance sur Brooklyn et Miami. Le Heat a donc l’obligation de l’emporter pour s’extirper de la 7e place synonyme de play-in et devra donc enchaîner une deuxième victoire consécutive après celle obtenue à Détroit. Je pense que cela est possible. La motivation est présente, le public va pousser. Je jouerais donc le succès de Miami pour une cote de 1.82 !

Mon MYMATCH :

Miami + Brunson marque au moins 20 pts + Butler marque au moins 20 pts (3.05)

Mon Combo Jackpot :

Le MYMATCH sur Miami – New York +

Victoire de Philadelphie à Chicago +

Victoire de Minnesota contre Atlanta +

Parker Jr a au moins 20 pts lors de Washington – Denver +

Davis marque au moins 25 pts lors de LA Lakers – Phoenix

Cote totale : 31.00