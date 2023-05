PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 23 mai - NBA

Mon pronostic : Miami bat Boston, 20pts pour Butler et Adebayo (4.00) !

Je pense que nous allons assister à un deuxième sweep en finale de conférence ! A la surprise générale, Miami mène (3-0) contre Boston à l'Est et n'est plus qu'à un succès de rejoindre Denver en finale. Miami s'appuie sur des joueurs revanchards et sur le talent exceptionnel de Jimmy Butler qui s'est mis en mode Michael Jordan. En face, Boston va tenter de se racheter mais cette équipe a un vrai problème mental dans les matches accrochés. Je mise donc sur une victoire du Heat, avec au moins 20pts pour Butler et Adebayo (4.00 via un MyMatch) !

