PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 23 novembre - NBA

Mon pronostic : les Lakers gagnent à New York (2.35) !

Le dernier match des Lakers a été agité ! Les Californiens, neuvièmes de la Conférence Ouest, ont mis fin à une série de trois défaites sur le parquet de Détroit dans une rencontre marquée par une altercation entre Lebron James et Isaiah Stewart, expulsés tous les deux. A ce moment là, Anthony Davis et Russell Westbrook ont pris les choses en main pour aller chercher la victoire. Je pense que ce succès peut sonner comme un déclic et je les vois bien enchaîner à New York. Des Knicks qui viennent de prendre une giffle à Chicago. Je joue la victoire de Los Angeles (2.35) et je vous conseille de mettre une pièce sur le MyMatch suivant : les Lakers gagnent, au moins 25pts pour Anthony Davis, au moins 20pts pour Russell Westbrook et Julius Randle (9.50) !

