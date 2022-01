PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 24 janvier – NBA

Mon pronostic : Cleveland bat New York par au moins huit points d’écart (1.90)

Les Knicks ne font pas une très bonne saison. La franchise new yorkaise se bat pour les play-in avec le même bilan que les Wizards. Ils viennent de briser une série de trois défaites en s’imposant face aux Clippers (110-102). Barrett s’est montré en jambes et très adroit avec vingt-huit points et quatorze rebonds. Je ne pense pas qu’un autre succès aura lieu cette nuit. Cleveland est une bonne petite équipe qui pointe à la 5e place de la conférence Est. Les Cavaliers ont même remporté six de leurs sept dernières rencontres. Je pense qu’ils vont s’imposer largement face aux Knicks avec au moins huit points d’écart grâce à Garland et Allen notamment. Un beau pari pour presque double la mise !

Mon MyMatch :

Cleveland + Garland marque au moins 20 pts + Allen marque au moins 20 pts (8.50)

