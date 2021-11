PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 24 novembre - NBA

Mon pronostic : au moins 25pts pour Tatum et Durant, 9 passes pour Harden lors de Boston - Brooklyn (3.65) !

C'est le choc de la soirée dans la Conférence Est entre deux franchises en forme : Boston et Brooklyn ! D'un côté, des Celtics revigorés après un début de saison régulière compliqué et de l'autre, des Nets leaders de cette Conférence avec un bilan honorable de 13 victoires et 5 défaites. Difficile de miser sur un vainqueur, donc je vous propose un MyMatch sur les joueurs car dans ce genre de rencontres ce sont les stars qui font la différence : Jayson Tatum et Kevin Durant marquent au moins 25pts et au moins 9 passes décisives pour James Harden (3.65) !

Pariez sur Boston - Brooklyn ici