PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 mai NBA Playoffs

Mon pronostic : victoire de Phoenix face aux Lakers (2.05)

Match très intéressant à suivre entre les Suns et les Lakers. La franchise de Phoenix a remporté la première rencontre (99-90) grâce à un grand Devin Booker auteur de 34 points. Favoris de ce match 1, les Suns ont tenu leur rang mais sont maintenant outsiders pour le duel de la nuit prochaine. Les Lakers doivent absolument réagir. Anthony Davis et Lebron James, les deux stars, sont un peu passés à côté de leur match avec seulement 31 points à eux deux. Ils se doivent de réagir mais attention, Lebron ne me semble pas au top physiquement et surtout il paraîssait un peu touché au bras durant la première rencontre. Les Suns ont été très solides et je pense qu’ils peuvent rééditer la même performance. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur la grosse cote avec la victoire de Phoenix pour doubler la mise.

