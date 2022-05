PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 mai – NBA Playoff

Mon pronostic : Dallas gagne sur le parquet de Golden State (3.45)

Menés 3-0 dans cette série, les Mavericks sont parvenus à au moins sauver l’honneur lors du match 4 en l’emportant. Dallas a pu retrouver l’adresse de joueurs comme Finney-Smith auteur de vingt-trois points ou encore Kuminga (dix-sept points). Evidemment je n’oublie pas Doncic, énormissime durant toute la saison et incroyable dans ces playoffs. C’est lui qui porte sa franchise et qui l’a emmené en finale de Conférence Ouest. Est-il capable de la porter une fois de plus vers le succès. Je pense que oui. Cela serait une énorme performance mais avec cette confiance retrouvée, je me dis que les Mavericks peuvent le faire même à l’extérieur. Un pari énorme coté à 3.45 !

Mon MYMATCH :

Doncic marque au moins 35 pts + Brunson marque au moins 20 pts + Curry marque au moins 25 pts (4.90)

