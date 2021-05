PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 mai NBA – Playoffs

Mon pronostic : victoire de New York face à Atlanta (1.80)

Les Knicks doivent réagir après la perte du match 1 face aux Hawks (105-107). Cela avait été une rencontre très serrée même si la surprise est à relativiser car c’est un duel entre deux franchises qui avaient le même bilan en saison régulière. Avec un Trae Young énorme et chambreur, Atlanta avait pu s’imposer de deux petits points pour prendre l’avantage dans cette série et engranger un 5e succès de rang. A la franchise de New York de se réveiller et de remettre les pendules à l’heure. Les Knicks savent gagner contre les Hawks avec trois victoires en quatre rencontres cette année. Je pense qu’ils peuvent réagir et s’imposer. Si vous voulez prendre plus de risques je vous propose ce succès avec plus de 212 points pour une cote de 3.05.

Mon MyMatch :

New York gagne + Randle marque au moins 25 pts + Young marque au moins 25 points (4.50)

