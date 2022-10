PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 octobre - NBA

Mon pronostic : Milwaukee bat Brooklyn (1.58)

À domicile, la logique, c'est de jouer les Bucks ! Ils viennent de gagner facilement contre Houston avec un très grand Giannis Antetokounmpo (44 points). C'est une équipe qui se connait merveilleusement bien depuis le titre de champion il y a deux ans qui n'a pas beaucoup changé. Du côté de Brooklyn, les dernières années ont été compliquées. Ben Simmons rejoue au basket mais ce n'est pas la grande forme et il a toujours autant de difficultés à rentrer un tir. Kevin Durant et Kyrie Durant sont bons mais je pense que le collectif des Bucks est supérieurs. Milwaukee a plus d'assurance que Brooklyn sur ce début de saison, donc je vois une victoire logique des Bucks !

Mon MyMatch sur Milwaukee - Brooklyn.

Victoire des Bucks + G. Antetokounmpo inscrit au moins 30 points + K. Irving inscrit au moins 25 points et donne au moins 6 passes décisives + K. Durant prend au moins 7 rebonds (12.00)

