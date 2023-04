PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 avril – NBA – Playoff

Mon pronostic : Boston gagne à Atlanta, Tatum et Young marquent au moins 25 pts chacun (2.50 via MYMATCH)

Boston a intérêt à faire le travail cette nuit pour se qualifier en demi-finale de la Conférence Est. Les Celtics doivent s’éviter un match 7 qui serait très tendu. Que ce soit lors de ces playoffs ou en saison régulière ils sont parvenus à battre les Hawks chez eux. Même si Atlanta fait une très belle série je ne vois pas cette franchise tenir et c’est pour cela que je me dirigerais vers le succès de Boston. Pour une cote plus intéressante je vous propose un MYMATCH. Je pense que Tatum et Young devraient nous livrer un beau duel avec au moins 25 pts inscrits chacun (2.50).

