PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 décembre - NBA

Mon pronostic : Denver s'impose sur le parquet de Sacramento, Murray marque au moins 20 points et Jokic au moins 25 points (3.80 via MYMATCH)

Voilà une très belle affiche entre deux franchises qui nous offrent un beau spectacle depuis le début de la saison régulière. Sacramento connait tout de même des difficultés actuellement, ayant perdu deux de ses trois derniers matches. Surtout, les Kings se montrent bien trop irréguliers à domicile, n'étant que la 9e équipe de la conférence Ouest sur leur parquet. Ils se sont notamment inclinés à trois reprises sur leurs six dernières rencontres au Golden 1 Center. Un bilan inquiétant au moment d'affronter Denver. D'autant plus que le leader est en pleine forme, restant sur six succès en sept matches. Portés par un duo Murray-Jokic époustouflant, les Nuggets ne cessent d'impressionner et peuvent légitimement croire au titre. Je les vois s'imposer avec Jamal Murray et Nikola Jokic qui inscrivent respectivement au moins 20 et 25 points.

