PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 février – NBA

Mon pronostic : New York bat Boston (2.10)

C’est une très belle affiche de cette conférence Est entre deux équipes en forme ! New York reste sur une série de cinq victoires consécutives et peut viser mieux que son actuelle 6e place. Les Knicks possèdent un effectif complet et peuvent s’appuyer sur l’excellent trio Rundle-Brunson-Barrett. Excellents à domicile, ils auront fort à faire contre le leader. Car Boston enchaîne également les bons résultats, en ayant gagné neuf de ses onze dernières rencontres. Mais les Celtics seront privés de Jaylen Brown ce soir, absent pour motif personnel. Si plusieurs joueurs peuvent prendre le relais, cette absence sur le parquet d’un adversaire en feu risque de coûter cher. Je vois donc New York s’imposer sur son parquet.

Pariez sur New York – Boston ici !