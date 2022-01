PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 janvier – NBA

Mon pronostic : Golden State bat Minnesota et Curry marque au moins 25 points (2.35)

Les Warriors se sont remis à gagner depuis quelques semaines notamment grâce à une série de matches à domicile. Au Chase Center, Golden State a remporté quatre de ses cinq dernières réceptions. La seule défaite ayant été face à Indiana après prolongations. Cela a fait du bien à la franchise de San Francisco qui était alors dans une mauvaise passe avec un Stephen Curry bien loin de son niveau du début de saison. En 2022, on attend encore son match référence. Pourquoi pas cette nuit ? Minnesota reste une bonne équipe de basket avec une 7e place dans la conférence Ouest. Son bilan est tout juste positif mais l’état de forme des Timberwolves est très intéressant avec quatre succès sur les cinq derniers duels disputés. Cependant ils n’ont plus gagné sur le parquet de Golden State depuis 2016 ! Je pense que les Warriors vont l’emporter et pour gonfler la cote, je vous propose de miser sur le fait que Curry marque au moins vingt-cinq points !

Mon MyMatch :

Victoire de Golden State + Curry marque au moins 25 pts + Towns marque au moins 25 pts (4.90)

