PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 mai NBA – Playoffs

Le Heat doit absolument réagir après les deux défaites lors des deux premiers duels chez les Bucks. La dernière a été particulièrement violente avec un écart de 34 points à la fin de la rencontre (132-98). Elle est loin l’équipe qui avait enchanté la bulle à Orlando la saison dernière au même stade de la compétition. La victoire est donc nécessaire face à Milwaukee mais les Bucks me semblent trop forts cette saison. Ils ont fini 3e de la Conférence Est avec six victoires de plus que leurs adversaires de cette nuit. Ils ont même gagné leurs trois matches cette saison face à Miami qui devra faire la rencontre parfaite pour s’imposer. Je ne pense pas que cela arrivera et c’est pourquoi je parierais sur le succès de Milwaukee pour mener trois à zéro dans cette série. Je vois un match défensif et si vous voulez prendre plus de risques, je vous conseille la victoire des Bucks avec moins de 226 points (3.05).

