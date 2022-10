PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 octobre – NBA

Mon pronostic : Dallas gagne à Brooklyn (1.76)

Battu la nuit dernière, Brooklyn connaît un début de saison très compliqué avec trois défaites et un seul succès. Les Nets se sont inclinés il y a seulement quelques heures à Milwaukee (110-99). En back-to-back, ils vont donc devoir enchaîner à domicile contre Dallas. Les Mavericks n’ont pas un gros bilan pour le moment avec une victoire et deux défaites mais ces deux dernières n’ont pas été honteuses que ce soit à Phoenix et à la Nouvelle – Orléans avec à chaque fois deux points de retard. Avec un jour de plus de repos, je m’attends donc à ce que Dallas réussisse à prendre l’avantage physiquement pour l’emporter. Un pari coté à 1.76 !

Mon MYMATCH : Dallas gagne par au moins cinq points d’écart et moins de 221 points (4.50)

Mon combiné Jackpot :

Dallas gagne à Brooklyn par au moins 5 pts d’écart et au moins 221 points

Les Clippers l’emportent par au moins sept points d’écart à Oklahoma City

Memphis gagne à Sacramento

Golden State bat Miami par au moins 5 buts d’écart

Cote totale : 19.80

Pariez sur Brooklyn – Dallas ici !