PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 avril NBA

Mon pronostic : victoire de Phoenix face aux Clippers (1.66)

C’est le choc à l’Ouest de la nuit NBA. Le 2e affronte le 3e. Les Suns sont dans une période compliquée avec trois victoires sur leurs six derniers matches. Il faut dont redresser la barre et rester sur la bonne impression laissée contre les Knicks et ce succès (110-118). Phoenix ne comptera pas d’absence majeure pour cette rencontre alors que les Clippers devront se passer de Beverley, d’Ibaka et de Kawhi Leonard. Cela risque donc d’être difficile pour la franchise de Los Angeles qui reste sur une défaite contre la Nouvelle-Orléans (120-103). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès des Suns pour une cote de 1.66. Et si vous voulez prendre plus de risques je vous propose ce succès avec plus de 222,5 points dans la rencontre (2.80) !

Pariez sur Phoenix – LA Clippers ici !