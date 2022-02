PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 février - NBA

Le Heat bat les Bulls (1.62) !

Le Heat est en pleine forme et reste sur 3 victoires consécutives, et même sur 8 succès lors des 9 derniers matchs. Les Bulls restent sur 2 victoires à l’extérieur. Ils sont en pleine bourre également. Ce match peut s’avérer déterminant dans les perspectives des play-offs et de l’avantage du terrain. Les Bulls ont quand même des soucis au niveau du poste de meneur, alors que Kyle Lowry, au Heat, est ultra dominant à cette position importantissime. Pour toutes ces raisons, je vous propose la victoire des Floridiens sur leur parquet pour la cote de 1.62. Et pour faire grimper tout cela, je vous propose un magnifique MyMatch avec la victoire du Heat, DeMar DeRozan et Zach LaVine à plus de 25 points côté Bulls et Bam Adebayo à plus de 20 points du côté de Miami, et là les amis on monte à 8.00, c’est cadeau !

