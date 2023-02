PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 février – NBA

Mon pronostic : Milwaukee gagne à Brooklyn par au moins sept points d’écart (2.00)

Milwaukee est sur une série extraordinaire de quatorze victoires consécutives ! Les Bucks sont dorénavant leaders de la conférence Est avec un meilleur ratio de succès que Boston, défait la nuit dernière. Les Nets ne ressemblent plus du tout à ce qu’ils étaient il y a un mois et la période est dure pour Brooklyn avec seulement trois victoires lors des dix dernières rencontres. Pour moi, les Nets vont glisser peu à peu au classement et je ne vois pas comment ils pourraient battre les Bucks. D’ailleurs je miserais même sur un succès de Milwaukee par au moins sept points d’écart (2.00) !

