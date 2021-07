PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 juillet Jeux Olympiques

Mon pronostic : la France bat la République Tchèque entre 6 et 10 points d'écart (3.95) !

Après son exploit majuscule lors du premier match contre les États-Unis (83-76), l'Équipe de France doit redescendre de son nuage cet après-midi et confirmer face à la République Tchèque. Dominés logiquement lors des deux premiers quart-temps face aux Américains, les Bleus ont brillé dans un troisième acte d'anthologie grâce à une défense très solide et un Evan Fournier sur tous les fronts. De leur côté, les Tchèques ont tremblé contre l’Iran mais ont tout de même remporté la victoire (84-78). Il faudra se méfier de cette sélection qui comporte de très bons joueurs comme le meneur des Bulls Tomas Storansky et l’ailier de Fenerbahce Jan Vesely. Ce ne sera pas un match à sens unique mais les hommes de Vincent Collet devraient s'imposer logiquement. Je vous propose de parier sur la victoire de la France contre la République Tchèque entre 6 et 10 points d'écart pour quadrupler votre mise (3.95) !

