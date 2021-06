PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 juin NBA

Mon pronostic: Phoenix bat les Clippers de Los Angeles et moins de 214 points dans le match (2.45).

Suite de la finale de conférence NBA ce lundi avec cette affiche entre Phoenix et les Clippers de Los Angeles. Déjà 3-1 pour les Suns dans cette série. Ils ont bien réagi lors du dernier match en s’imposant 84-80. Mais Devin Booker a quand même réussi à inscrire 25 points, et 2 rebonds. Ce collectif semble vraiment inarrêtable en ce moment. Il pourra une nouvelle fois s’appuyer sur Deandre Ayton ou encore Chris Paul. Malheureusement je pense que l’aventure va s’arrêter là pour les Clippers de Los Angeles. La blessure de Kawhi Leonard est vraiment celle de trop pour ce groupe. C’est pourquoi je vois Phoenix s’imposer contre les Clippers de Los Angeles et moins de 214 points dans le match!

