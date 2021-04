PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 avril NBA

Mon pronostic : victoire de Denver face à Toronto (1.58)

Match déséquilibré à suivre cette nuit en NBA. Denver, 4e à l’Ouest est quasiment assuré d’être qualifié pour les play-offs. Cependant ils peuvent viser encore plus haut pour grimper d’un ou deux rangs pour un meilleur adversaire. Avec trois succès d’affilés, les Nuggets sont dans une très bonne période. La motivation sera donc là pour cette rencontre face à un adversaire beaucoup plus faible. Pourtant Toronto doit également gagner pour espérer atteindre cette 10e place synonyme de play-in. Les Raptors restent sur une défaite mais c’était face à Brooklyn. La marche sera presque aussi haute cette nuit et c’est pourquoi je vois les Nuggets s’imposer logiquement !

