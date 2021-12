PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 décembre – NBA

Mon pronostic : Memphis s’impose face aux Lakers, Morant inscrit plus de 19,5 points et James plus de 24,5 points (2.45)

C’est une affiche entre deux équipes qui ont besoin d’enchaîner. Memphis a bien relevé la tête en remportant ses deux derniers matches, après trois défaites consécutives. Les Grizzlies sont aussi bons offensivement qu’ils sont en difficulté sur le plan défensif. Ils peuvent surtout compter sur un excellent Ja Morant. Le meneur de vingt-deux ans ne cesse d’impressionner cette saison et je le vois continuer sur la lancée de sa dernière performance, avec trente-trois points inscrits contre Phoenix. En face, les Lakers ont enfin gagné, après cinq défaites consécutives. Toujours privée de beaucoup de joueurs, l’équipe a pu s’en remettre à un très grand LeBron James sur le parquet de Houston. Un succès qui fait du bien mais qui va être difficile à renouveler. Le septième de la conférence Ouest joue, en effet, en back to back et, avec un effectif aussi amoindri, je ne les vois pas tenir la cadence sur le plan physique. C’est pourquoi je miserais sur une victoire de Memphis avec plus de 19,5 points inscrits par Morant et plus de 24,5 points inscrits par James (2.45).

