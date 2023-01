PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 3 janvier - NBA

Mon pronostic : Boston gagne à OKC, 5 passes pour Giddey, 25 points pour Gilgeous-Alexander (2.85) !

Réaction attendue chez les Celtics ! Boston, meilleure équipe de la Ligue, a perdu le choc des leaders de Conférence à Denver (123-111) et voudra immédiatement se relancer face à Oklahoma treizième de l'Ouest qui a perdu trois de ses quatre derniers matches. Les joueurs de Joe Mazzulla possèdent le meilleur bilan NBA à l'extérieur : onze victoires pour seulement six défaites. Je pense que les C's parviendront à l'emporter et je tente le MyMatch suivant : victoire de Boston, au moins 5 passes décisives pour Josh Giddey et au moins 25 points pour Shai Gilgeous-Alexander (2.85) !

