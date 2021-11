PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 3 novembre - NBA

Mon pronostic : New York gagne à Indiana

Le début de saison est plus que réussi pour les Knicks ! New York pointe à la quatrième place de la Conférence Est avec cinq victoires et deux défaites en sep rencontres. Surtout, les partenaires d'Evan Fournier sont invaincus à l'extérieur. En face, les Pacers ont déjà perdu six rencontres et souffrent de l'absence de leur star Malcolm Brogdon. Je vous conseille de miser sur un succès de New York (1.96) mais surtout de vous jeter sur le MyMatch suivant : Julius Randle marque au moins 25pts et Evan Fournier marque au moins 20pts pour une cote de 8.50 !

