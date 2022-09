PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 3 septembre - Euro

Mon pronostic : la France bat la Slovénie par au moins 6 points d'écart (2.55)

L'équipe de France est déjà quasiment dos au mur. Sa défaite inaugurale face à l'Allemagne ne pousse pas à l'optimisme tant cette performance est inquiétante. Mais je crois en l’ego des Français et notamment des stars comme Rudy Gobert. D'autant plus que la Lituanie a vécu un début de compétition similaire en s'inclinant contre la Slovénie. Les coéquipiers de Domantas Sabonis sont surtout un adversaire particulièrement apprécié des Bleus (victoires en 2013, 2014 et 2019). Dans une rencontre décousue, où chacune des deux nations cherchera à se relancer, je vois la France prendre le dessus et s'imposer par au moins 6 points d'écart.

