PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 30 juillet - Jeux Olympiques

Mon pronostic : La France bat le Nigéria par moins de 10 points d'écart (2.00) !

Après une entame ratée contre le Japon (70-74), l'équipe de France féminine de basket n'a plus le droit à l'erreur dans ce groupe B si elle veut espérer se qualifier pour la suite des jeux olympiques. Ce ne sera pas une partie de plaisir face au Nigéria qui a tenu tête aux États-Unis (72-81), les championnes olympiques en titre et grandes favorites pour la médaille d'or. La sélectionneuse Valérie Garnier va certainement remotiver ses troupes après la défaite de mardi et trouver la solution pour bousculer cette équipe nigériane, qui est bien inférieure aux Françaises sur le papier. Emmenée par Sandrine Gruda, auteur de 18 points contre le Japon, l'équipe de France devrait s'imposer logiquement face au Nigéria, par moins de 10 points d'écart, cela vous permettrait de doubler la mise (2.00).

