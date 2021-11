PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 30 novembre - NBA

Mon pronostic : Phoenix bat Golden State, au moins 25pts pour Booker et Curry (4.10) !

C'est LE choc de ce début de saison régulière de NBA ! Golden State et Phoenix, les deux meilleures équipes de la Ligue, s'affrontent en Arizona pour prendre la tête de la Conférence Ouest. Les Suns, portés par un Devin Booker étincelant, ont l'occasion d'égaler le record de victoires consécutives de la franchise (dix-sept !) et l'ambiance risque d'être survoltée au Footprint Center. En face, les Warriors s'appuieront une nouvelle fois sur un Stephen Curry stratosphérique pour tenter de l'emporter. Je vous propose de tenter le MyMatch suivant pour quadrupler votre mise : victoire de Phoenix, Booker et Curry marquent au moins 25pts (4.10) !

Pariez sur Phoenix - Golden State ici