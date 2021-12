PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 31 décembre - NBA

Mon pronostic : Cleveland bat Atlanta (1.82)

Match très compliqué à pronostiquer à la veille d'une nouvelle année. Les Cavaliers ont pas mal d'absents en ce moment avec Davis, Osman ou encore Garland qui sont en isolement ainsi que les blessures de Sexton et de Rubio qui vient de se rompre les ligaments du genou. Cleveland reste donc sur deux défaites de rang en déplacement à la Nouvelle-Orléans et à Washington la nuit dernière. Les Hawks, eux, en sont à trois revers consécutifs. Deux fois contre Chicago et à New York. Atlanta aussi a beaucoup d'absents : Collins, Gallinari, Hill, Hunter, Luwawu-Cabarrot, Okongwu, Williams, Wright. Rajoutons Bogdanovic qui est incertain et cela risque d'être difficile de gagner des matches. C'est pourquoi je jouerais sur le succès de Cleveland à domicile pour cette rencontre pour une cote de 1.82 !

