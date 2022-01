PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 31 janvier – NBA

Mon pronostic : Boston bat Miami et plus de 211,5 points dans le match (2.85)

Déplacement compliqué pour le leader dans cette conférence Est ! Le Heat a le meilleur bilan de la ligue avec trente-deux victoires et dix-huit défaites mais vient de s’incliner face à Toronto après prolongation. Cela a mis fin à une série de trois succès consécutifs à la FTX Arena. Contre les Lakers, les Clippers et les Knicks. Miami devra faire sans Kyle Lowry, Oladipo ou encore la belle surprise de cette saison, le Turc Yurtseven. Je pense que cela sera compliqué à Boston qui peut compter sur un duo de choc composé de Brown et de Tatum. Les deux joueurs font très mal à leurs adversaires. Lors de la victoire des Celtics à la Nouvelle-Orléans, ils ont mis respectivement trente-et-un et trente-huit points. Je les vois une nouvelle fois très bons cette nuit. Je joue donc le succès de Boston. Pour faire gonfler la cote, je crois qu’il y aura plus de 211,5 points dans la rencontre (2.85) !

