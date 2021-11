PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 4 novembre - NBA

Mon pronostic : Philadelphie s'impose à Detroit par au moins sept points d'écart (2.00)

Duel très déséquilibré au sein de la Conférence Est. Detroit est dernier après sept rencontres disputées. Les Pistons n'ont remporté qu'une seule petite victoire et ont donc déjà perdu six fois. La saison va être longue si cela continue comme ça d'autant que les défaites ont toujours été très larges. Philadelphie va évidemment beaucoup mieux que son adversaire de la nuit et affiche un bilan de six victoires et de deux revers sur le parquet des Knicks et face aux Nets. La série est même de quatre succès consécutifs. Je pense que les Sixers ne vont pas décevoir et en engranger un cinquième d'affilé. Pour faire gonfler la cote et comme je vois une démonstration, je vous conseille de miser sur le fait qu'il y ait au moins sept points d'écart entre les deux franchises pour doubler la mise !

