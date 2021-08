PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 5 août Jeux Olympiques - 1/2 finale (H)

Mon pronostic : La France s'impose contre la Slovénie (2.10)

L'équipe de France de basket est présente pour la première fois depuis les jeux de Sydney (2000) en demi-finale des jeux olympiques. Éliminée en quart lors des deux derniers JO, elle a réussi à évacuer la pression face à des italiens tenaces et qui n'ont pas démérité. Ce sera une autre paire de manches face à la Slovénie de Luka Doncic, le meilleur joueur du monde actuellement et qui porte sa sélection depuis le début de la compétition. Les Bleus devront être beaucoup plus concentrés que face à l'Italie où les (trop) nombreuses pertes de balles (20 au total) ont permis à l'Italie de leur tenir tête en début de rencontre et de revenir dans le match dans le dernier quart-temps. Nicolas Batum a dû sortir son costume de batman (15 points, 14 rebonds, 3 passes décisives, autant d'interceptions et 2 contres) pour extraire les Tricolores de ce piège mais ça ne passera pas contre les Slovènes ! Si le capitaine français est au même niveau et que la concentration est à son maximum, cette équipe de France a de réelles chances d'accéder à la grande finale ! C'est pourquoi je vous propose de parier sur la victoire de l'équipe de France contre la Slovénie (2.10).

Pariez sur France - Slovénie ici !