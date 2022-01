PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 5 janvier NBA

Mon pronostic : Dallas domine Golden State (2.85) !

Mon pari peut paraître fou mais il faut tenir compte du contexte ! Dallas va rendre hommage à Dirk Nowitzki, plus grand joueur de l'histoire de la franchise. En plus d'une rue à son nom et d'une statue à son effigie, son maillot sera retiré juste avant le début de ce match contre la meilleure équipe NBA. Certes, les Warriors partent favoris mais je me dis que cet événement va galvaniser les joueurs et notamment Luka Doncic, successeur désigné de l'Allemand. Pour la cote, je tente donc le gros coup avec la victoire de Dallas (2.85) !

