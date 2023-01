PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 5 janvier – NBA

Mon pronostic : Dallas bat Boston (2.20)

Duel très alléchant à suivre cette nuit en NBA entre Dallas et Boston. Cette rencontre est très compliquée à pronostiquer. Dallas est une période extraordinaire avec sept victoires consécutives, certes face à des adversaires prenables. A chaque fois les Mavericks partaient favoris et ont donc fait respecter la logique. Cette fois ils sont outsiders contre le leader à l’Est. Boston semble connaître un coup de mou avec deux défaites de rang sur les parquets de Denver (123-111) et d’OKC (150-117). Prendre autant de points sur le parquet d’Oklahoma n’est pas rassurant et c’est pour cela que je me dis que Dallas peut légitimement l’emporter cette nuit pour plus que doubler la mise ! Cela reste un risque et je vous propose, pour vous couvrir, de miser également sur le fait qu’il y ait au moins 230 points pour une cote de 1.82 sans choisir de vainqueur.

Mon MYMATCH :

Dallas + Tatum marque au moins 25 pts + Wood marque au moins 20 pts (4.90)

Mon Combo Jackpot :

Tatum marque au moins 25 pts et Wood marque au moins 20 pts entre Dallas et boston +

Memphis gagne à Orlando +

Utah gagne à Houston +

Les Clippers gagnent à Denver

Cote totale : 13.25