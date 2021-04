PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 6 avril NBA

Mon pronostic : victoire de Philadelphie à Boston (1.85)

C’est une très belle rencontre qui nous attend à l’est entre le 7e et le 2e. Les Celtics sont décevants cette saison alors qu’on les attendait beaucoup plus hauts. Ils se sont tout de même rassurés en remportant leurs deux derniers matches face à Charlotte et Houston. Evan Fournier a réglé la mire après son 0% de réussite aux tirs lors de sa première. Cependant le secteur intérieur va souffrir face à des garçons comme Howard ou Harris. C’est pourquoi je vois Philadelphie gagner. Les Sixers ont récupéré Embiid, enfin remis de sa blessure. Cela va leur faire du bien pour cette fin de saison alors qu’ils restent sur une défaite face à Memphis. Je pense donc qu’ils vont se relancer et venir à bout de Boston. Un pari coté à 1.85 !

Le MyMatch :

Victoire des Sixers + Tatum marque au moins 20 pts + Embiid marque au moins 20 pts + Curry fait 3 passes décisives (6.50)