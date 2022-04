PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 6 avril – NBA

Mon pronostic : Phoenix s’impose sur le parquet des Clippers et moins de 229,5 points dans le match (2.80)

Belle affiche ce soir à Los Angeles ! Les Clippers vont finir la saison en roue libre. S’ils ne peuvent pas rattraper Minesota, ils ont sécurisé leur huitième place et devraient donc jouer sans aucune pression. Les coéquipiers de Nicolas Batum ont d’ailleurs remporté leurs deux dernières rencontres à domicile, face au Jazz et aux Pelicans et pourraient être l’éventuelle belle surprise des play-off à venir. Mais c’est bien le leader qui se dresse devant eux ce soir. Phoenix a également assuré sa première place de la conférence Ouest en réalisant une saison exceptionnelle ! Avec soixante-trois victoires au compteur, les Suns ont égalé la meilleure performance de leur histoire et ont évidemment l’objectif de le battre. S’ils ont perdu leurs deux derniers matches, je pense que la période de décompression est passée et miserais donc sur la victoire de Phoenix à l’extérieur avec moins de 229,5 points dans la rencontre. Un pari coté à 2.80 !

