PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 6 janvier – NBA

Mon pronostic : Phoenix bat les Clippers et Booker marque au moins 25 points (1.74)

Phoenix devrait s'imposer cette nuit face aux Clippers. Les Suns réalisent une très bonne saison et se tirent la bourre avec les Warriors pour le leadership de la conéfrence Ouest avec le même bilan. Phoenix a redressé la barre après une mauvaise passe lors de la dernière semaine de décembre pour remporter deux victoires consécutives en déplacement à Charlotte et à la Nouvelle Orléans. Les Clippers sont complètement décimés avec les absences de Paul George, Kawhi Leonard et Nicolas Batum. Même s'ils sont parvenus à gratter quelques beaux succès, je ne vois pas les joueurs de la franchise de Los Angeles en mesure de gêner Phoenix. Pour faire gonfler la cote, je pense que Devin Booker va s'amuser. Je le vois bien inscrire au moins 25 points cette nuit.

