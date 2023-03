PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 6 mars - NBA

Mon pronostic : Cleveland bat Boston par au moins six points (1.94) !

Deux dynamiques vont s'opposer ce soir en NBA ! D'un côté, Boston, toujours deuxième de la conférence Est mais qui traverse une période délicate avec trois défaites en quatre matches dont deux contre les Knicks. De l'autre, une surprenante équipe des Cavaliers qui pointe à la quatrième place et qui voudra prendre sa revanche après sa défaite 117-113 au TD Garden il y a quelques jours. Je me dis que les Cav's, qui ont remporté 27 de leurs 34 matches à domicile, vont s'imposer et je les vois gagner avec au moins 6 points d'avance (1.94) !

