PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 7 mars - NBA

Mon pronostic : les Lakers battent Memphis par au moins 6pts (2.35) !

L'affaire Ja Morant laissera forcément des traces chez les Grizzlies ! Memphis, deuxième de la conférence Ouest, n'a pas beaucoup de marge sur des franchises comme Sacramento ou Phoenix et l'absence du All Star pourrait coûter cher. En face, les Lakers doivent composer sans Lebron James mais Anthony Davis, enfin débarrassé des blessures, est stratosphérique. Je mise donc sur un succès des Lakers ce soir par au moins 6pts (2.35). Je conseille même un combiné aux plus joueurs d'entre vous : victoire de Los Angeles par au moins 6pts, Davis à au moins 30pts et Bane à au moins 20pts (5.40) !

