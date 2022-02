PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 8 février – NBA

Mon pronostic : Boston gagne à Brooklyn par au moins six points d’écart (1.70)

Rien ne va plus chez les Nets qui viennent de subir une huitième défaite d’affilée en s’inclinant à Denver (124-104). Les Nuggets ont déroulé leur basket contre Brooklyn privé de Durant ou encore de Harden. A domicile, ils ne peuvent pas compter sur Irving qui n'est pas autorisé à jouer dans l’Etat de New York. Les Celtics sont donc logiquement favoris pour cette rencontre, d’autant qu’ils restent sur cinq victoires consécutives. Ils ont été impressionnants à Orlando (116-83) grâce à Brown, Schroder, Tatum ou encore Horford. Je pense qu’ils vont en enchaîner une sixième. Pour faire gonfler la cote, je vous propose même de miser sur un écart d’au moins six points (1.70) !

Mon MyMatch :

Victoire de Boston + Tatum marque au moins 25 pts + Brown marque au moins 25 pts (3.60)

